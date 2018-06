L’éclipse de lune du 27 juillet sera la plus longue du 21ème siècle

La longueur de l’éclipse par le fait que la Terre sera à son aphélie durant le mois de juillet, soit le point de son orbite le plus éloigné du Soleil dans l’année. La zone d’ombre de notre planète atteint donc son étendue la plus grande. De plus, la Lune sera elle à son apogée, soit au point le plus éloigné de la Terre. Elle se déplacera donc plus lentement, dans une ombre maximale.