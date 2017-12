L'expédition Tara explore les récifs coralliens du Pacifique

Une aventure scientifique dans les eaux du Pacifique. Les chercheurs de l'expédition Tara passent Noël en mer entre les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils prélèvent des milliers d'échantillons qui permettront de mieux analyser les phénomènes climatiques.



