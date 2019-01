L'hélium-3, la vraie raison de la mission chinoise Chang'e-4 sur la face cachée de la Lune ?

La présence d’hélium-3 dans le régolite lunaire s’explique par le fait que notre satellite ne possède pas d’atmosphère. Durant des milliards d’années, il a donc subi le bombardement incessant de particules de haute énergie, sous l’action continue du vent solaire. Il est possible d’extraire certaines de ces particules, dont l’hélium-3, en chauffant la roche lunaire et en recueillant le gaz qui s’en dégage. Ce supercarburant est une denrée si rare sur Terre que son prix au kilo dépasse déjà, aujourd’hui, le million de dollars. Et ce n'est pas la seule ressource exploitable sur la Lune. On y trouve également de nombreux métaux précieux.





Cérium, terbium, samarium, scandium, gadolinium, lanthane... Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette quinzaine de métaux ultra-précieux qu'on appelle "terres rares". Ils sont pourtant présents dans tous nos appareils électroniques (smartphones, tablettes, téléviseurs, etc.) et jusque dans les billets de banque. Mais les gisements connus et exploitables sont plutôt limités sur notre planète : 110 millions à 150 millions de tonnes seulement. D’où cette idée un peu folle, mais pas tant que ça : aller chercher ces précieux minerais sur la Lune plutôt que sous la calotte polaire ou à 20.000 lieux sous les mers.