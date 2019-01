La 4G sur la Lune, le Soleil approché comme jamais... : voici les grands événements spatiaux qui vont marquer 2019

Blue Origin, la société fondée par le milliardaire Jeff Bezos, a annoncé qu'elle commencerait à vendre en 2019 ses premiers billets pour faire un tour dans sa fusée New Shepard. Ici, l'idée n'est pas d'aller très loin, mais de réaliser un vol suborbital, avec quelques minutes d'apesanteur. La capsule peut accueillir six touristes. "Ils auront un ou deux jours entraînement", a assuré l'entrepreneur, sans préciser le montant du billet. Si Blue Origin atteint son but, elle devancera de quatre ans sa rivale SpaceX, qui a annoncé vouloir envoyer un milliardaire japonais autour de la Lune au plus tôt en 2023.





Au-delà du tourisme, le grand objectif de Blue Origin est de faire baisser le coût des lancements spatiaux grâce à des lanceurs réutilisables. Blue Origin travaille ainsi sur New Glenn. Ce lanceur devrait être prêt en 2020.