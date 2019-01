La Chine réussit un alunissage sur la face cachée de la Lune

Des prouesses spatiales s'enchaînent alors que l'année 2019 commence à peine. Les Chinois viennent de réaliser le premier alunissage d'un robot sur la face cachée de la Lune. Une zone qui est caractérisée par un relief montagneux, accidenté et la plus éloignée de la Terre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.