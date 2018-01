La fusée Ariane 5 se prépare à son premier lancement

Feu vert pour le premier décollage de l'année d'Ariane 5 et Arianespace. Ce jeudi, depuis la Guyane française, la fusée Ariane 5 lancera deux satellites de télécommunications. Le premier, SES-14 pour l'opérateur luxembourgeois SES et le second Al Yah 3 pour Yahsat, l'opérateur des Emirats Arabes Unis. Le satellite SES-14 héberge aussi une charge scientifique pour le programme d'exploration de la Nasa intitulé GOLD (Global-scale Observation of the Limb and Disk).