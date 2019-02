"La Gazette de Mars", épisode 1 : un robot nommé Rosalind, un simosmètre français sous cloche et un avis de recherche

Avis de recherche dans le voisinage de Mars. Cela fait plus d'un mois que la Nasa n’a plus reçu de nouvelles des nano-satellites de la mission MarCO. Les deux CubeSats ont accompagné InSight durant sa longue odyssée jusqu'à la planète rouge et ont ensuite servi de relais avec la Terre. L'agence spatiale américaine estime qu'ils n'auront plus possibilité de renouer le contact et considèrent (presque) les deux engins comme perdus.





Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour autant : leur voyage est considéré comme un succès. En effet, aucun satellite de cette classe n'avait quitté le voisinage de la Terre jusqu'ici.