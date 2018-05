La mission InSight va explorer le cœur de Mars

Si auparavant les robots de la NASA avaient surtout étudié les surfaces de Mars, cette fois-ci, la mission InSight va écouter battre son cœur. Un sismomètre, en partie conçue par des Français, va étudier les mouvements intérieurs de la planète rouge. Le but est de connaître les raisons du refroidissement de cette planète.



