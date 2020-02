La Nasa offre un lifting à "Pale Blue Dot", la photo iconique de la Terre vue des confins de l'espace

Lors du départ de Voyager-1, l’astrophysicien américain Carl Sagan, connu du grand public pour son ouvrage de vulgarisation Cosmos, avait obtenu des responsables de la Nasa de faire pivoter l'engin, dans le but de prendre une photo de la Terre, histoire de marquer le début de son odyssée. C’est lui qui, en 1994, l’a baptisa "Un point pâle bleu" dans un livre éponyme sur la place de l'Humain et de la Terre dans l'Univers.

Pour réaliser ce shooting de l'extrême, la caméra de Voyager-1 est restée active durant 34 minutes, un laps de temps au cours duquel l’engin a pu photographier cinq autres planètes (Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune), ainsi que notre étoile, le Soleil. "Le portrait de famille du Système solaire", c’est le nom de cette collection d’images devenue culte aujourd'hui. Le cliché original de la Terre avait été pris à partir de trois filtres de couleurs (Cyan, jaune et Magenta), avec un temps de pose calculé pour obtenir le maximum de détails. Jusqu’en 2017, le cliché est resté l’image la plus lointaine de la Terre.

Dans cette nouvelle version en haute définition, l’image a été rendue plus nette et la Terre est devenue un point brillant. "Cette version remastérisée a été retouchée avec un logiciel et des techniques de traitement d'image modernes pour revisiter la vue bien connue de Voyager tout en essayant de respecter les données originales et l'intention de ceux qui ont planifié les images", explique la Nasa dans un communiqué.