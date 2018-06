La Nasa reporte (encore) le lancement de son surpuissant télescope dans l'espace

Le coût total du télescope passerait à 9,66 milliards de dollars, dont 8,8 milliards pour le développement, soit 800 millions de plus que le plafond autorisé par le Congrès. Les élus américains devront donc voter une nouvelle rallonge au projet. Le coût de James Webb était estimé en 2007 à 4,5 milliards de dollars.





Les auditeurs notent que le projet est l'un des plus complexes jamais réalisés. Le télescope sera cent fois plus sensible que Hubble, lancé en 1990. Son miroir principal fera 6,5 mètres de diamètre, trois fois plus qu'Hubble. Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre quand Hubble se trouve à 600 km. Il sera plié comme un origami à l'intérieur d'une fusée Ariane 5, lancée depuis Kourou en Guyane, et son dépliage sera particulièrement délicat. Son bouclier solaire, composé de cinq couches, sera de la taille d'un court de tennis.