La NASA révèle l’impact du changement climatique sur les réserves mondiales d'eau douce

Les chercheurs ont étudié les mouvements mondiaux d'eau douce dans une quarantaine de régions du globe. Pour cela, ils ont eu recours à 14 ans de données et d'imagerie de deux vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre. Ils ont ensuite analysé et comparé les données aux cartes d'irrigation et de précipitations. La NASA l'affirme : "Nous assistons à un changement hydraulique majeur."