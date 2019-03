La Nasa révèle une gigantesque explosion de météorite... trois mois plus tard !

L'annonce de la détection de cette explosion, qui survient avec trois mois de retard, rappelle combien il est nécessaire d'améliorer la surveillance des trajectoires des objets célestes qui s'approchent de la Terre. Plusieurs fois par semaine, sans que nous le sachions, de nombreux objets célestes s'approchent de notre planète, plus près de la Lune. Mais ils ont d'ordinaire la taille d'un autobus ou au pire d'une maison.





En février 2013, le"superbolide de Tcheliabinsk", qui faisait quant à lui 17 mètres de large après son entrée dans l'atmosphère, avait libéré une énergie correspondant à l'explosion de 500.000 tonnes de trinitrotoluène (TNT). A l'aplomb de celle-ci, le village de Yemanzhelinsk, dans l'Oural, l'onde de choc fut si forte que des piétons furent projetés à terre. Non loin de là, à Tcheliabinsk, le bilan des dégâts faisait état de plusieurs milliers de bâtiments dont les vitres avaient été soufflées et de plus de 1 200 blessés, atteints pour la plupart par des bris de verre.