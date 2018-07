La NASA va envoyer une sonde près du Soleil, d'ici un mois

C'est une première de l'histoire spatiale. Une sonde de la NASA va s'approcher au plus près du Soleil. Recouverte d’une peinture céramique blanche et brillante, afin de refléter autant que possible la lumière du Soleil, elle sera dotée d'écran de blindage et devrait, normalement, pouvoir résister à la chaleur extrême de l'astre solaire. A l'intérieur, les instruments de mesure devraient être "au frais". Pas plus de 30 degrés.





Parker Solar Probe voyagera à 724 204 km/h, une vitesse de croisière qui permettrait de faire le trajet de 199 kilomètres entre Washington et Philadelphie en une seconde, selon la NASA. Une fois arrivée à destination, la sonde sera située à 6.43 millions de kilomètres de lui, soit encore plus près que la planète Mercure. Le dernier engin qui s'était approché aussi près du soleil s'était arrêté à 115 millions de kilomètres de sa surface. Là, elle restera en orbite jusqu'en 2025.