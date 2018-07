Non, la planète Mars ne sera pas aussi grosse que la Lune lors de l'éclipse lunaire vendredi

Située en temps normal à quelques 225 millions de kilomètres de la Terre, Mars sera au plus près de nous la nuit du 31 juillet : seuls 58 millions de kilomètres nous rapprocheront de la planète rouge. Si cette distance ne suffira pas à rendre l'astre plus gros à l'oeil nu, elle offrira en revanche une meilleure visibilité : Mars brillera plus que d'habitude. A vos télescopes !