La planète Uranus aurait une odeur... d’œuf pourri !

Info ou intox ? Uranus fait partie de ses planètes quasi-inconnues du système solaire. Elle n'a reçu qu'une seule visite de la sonde Voyageur 2... le 24 janvier 1986. Après maintes recherches, on en sait plus sur le système composé de 13 anneaux et 27 satellites. Longtemps, l'odeur d'Uranus a fait l'objet de spéculation, en raison de la présence de sulfure d'hydrogène dans son atmosphère est suspectée.





En effet, Patrick Irwin du Département de physique de l'université d'Oxford ainsi que ses six collaborateurs auraient ainsi trouvé le moyen de démontrer que oui, la planète Uranus a bel et bien une odeur nauséabonde... et plus précisément d'oeuf pourri, comme le rapporte Sciences et Avenir. Le sulfure d'hydrogène, gaz incolore et composant naturel du pétrole est caractérisé par son odeur d'œufs pourris.