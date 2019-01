La sonde Chang'e-4 est arrivée à destination : pourquoi la Chine explore la face cachée de la Lune

Le 12 décembre dernier, après un voyage de cent-dix heures et quelque 390.000 kilomètres parcourus, Chang'e-4 (du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise) avait opéré une manœuvre de freinage, à une distance de 129 kilomètres de la Lune, pour entrer sur l’orbite lunaire. Ce jeudi 3 janvier, à 10h26 heure de Pékin (3h26 à Paris), l'atterrisseur chinois a entamé sa descente vertigineuse vers la surface. Le lieu de l'atterrissage n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve dans une région du pôle sud de la Lune, le bassin Aitken, dont le terrain est particulièrement complexe et escarpé. Le cratère Von Kármán est l'un des plus grands et des plus anciens cratères qui existent sur la Lune. Pour corser la difficulté, les températures tombent à -180 °C pendant la nuit lunaire (qui dure quatorze jours terrestres) et peuvent atteindre 130 °C pendant la journée lunaire (aussi équivalente à quatorze jours terrestres).





Depuis la Terre, nous voyons toujours la même face lunaire, car notre satellite naturel tourne sur lui-même dans le même temps qu’il tourne autour de notre planète. "La face cachée étant toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, il n’y a pas de chemin direct pour transmettre les signaux, sauf à installer un relais ", explique l’astrophysicienne. La Chine a donc lancé en mai dernier un satellite nommé Queqiao, positionné en orbite lunaire de manière à relayer les ordres et les données échangées entre la Terre et son robot lunaire. L'appareil s'est placé sur une orbite autour du point de Lagrange L2 du système Terre-Lune. "Depuis cette fenêtre, le satellite a en visibilité à la fois la Terre et le site d'atterrissage de Chang'e-4. C'est une idée très astucieuse. Elle démontre que la Chine peut aujourd'hui prétendre, sans avoir à rougir, au statut de grande puissance spatiale", souligne Athéna Coustemis.