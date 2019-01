La sonde New Horizons survole l'objet le plus lointain jamais observé : la NASA dévoile le premier cliché d'Ultima Thule

La NASA a fêté le passage en 2019 de manière historique avec le survol de l'objet céleste le plus éloigné et probablement le plus ancien jamais observé de près, "Ultima Thule", à environ 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, par la sonde New Horizons. "Go New Horizons !", s'est exclamé le directeur scientifique de la mission Alan Stern, pendant que l'équipe dans le laboratoire de physique appliquée John Hopkins, située dans le Maryland, acclamait l'événement.





Ce mardi, sur le live de sa chaîne Youtube, la NASA a annoncé que la sonde New Horizons avait bien survécu à son survol historique d'Ultima Thule. Sur Twitter, un des responsables de la NASA Jim Bridenstine s'est félicité de cet événement : "En plus d'être le premier à explorer Pluton, New Horizons a aujourd'hui survolé l'objet céleste le plus lointain visité par un engin spatial et est devenu le premier à directement explorer un objet qui contient des restes de la naissance de notre système solaire."