La sonde Parker à l'assaut du Soleil : découvrez son premier cliché

L'engin, d'un poids de 685 kilogrammes, va traverser à 25 reprises l'atmosphère du Soleil d'ici à 2024. La sonde spatiale fera ses observations en s’approchant progressivement de sa surface à mesure de l’avancée de sa mission, jusqu’à se trouver à 6 millions de kilomètres de la surface de l’astre. Ce qui à l’échelle spatiale est en réalité extrêmement proche, explique à l'AFP François Gonzalez, chef de projet pour la contribution technique française au Centre national d'études spatiales (CNES).





Concrétisant ainsi le rêve d’Icare, les astronomes de la Nasa espèrent mieux comprendre pourquoi cette zone est trois cent fois plus chaude que la surface de l’astre lui-même. Et aussi pourquoi ses particules énergétiques produisent des tempêtes électromagnétiques pouvant perturber le fonctionnement du réseau électrique sur Terre. En plus de provoquer des pannes dans les systèmes électroniques des satellites et ainsi mettre en danger la vie des astronautes en mission.