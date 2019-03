Le 14 mars, c'est la journée mondiale du nombre Pi : combien de chiffres après la virgule pouvez-vous citer ?

Imaginez que deviez mesurer la distance d’une piste d’athlétisme située près de chez vous. Pour obtenir une estimation, vous pouvez parcourir un tour, puis consulter une application de podomètre sur votre téléphone pour déterminer le kilométrage parcouru. L’appareil calcule directement la distance en estimant la longueur de votre foulée en se basant sur votre taille (que vous avez saisie dans l'application), puis compte le nombre de pas que vous avez effectués. Ensuite, il multiplie la longueur de la foulée par le nombre de pas pour calculer la distance totale parcourue.





Archimède a utilisé une méthode plus ou moins similaire pour estimer la circonférence d'un cercle. Sauf qu’il a pris un raccourci. Par définition, Pi correspond au rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Il suffit donc de multiplier le nombre de lignes par la longueur de chacune pour estimer la circonférence du cercle (figure 1). Evidemment, ce n’est qu’une valeur approximative. Elle sous-estimera donc la longueur réelle du cercle. Mais en multipliant les segments par 6, 12 ou 24, (figure 2), il est possible de l'obtenir de manière extrêmement précise.