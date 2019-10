Le blob au zoo de Vincennes : une créature pas comme les autres

JT 20H - Le blob est apparue il y a un milliard d'années. C'est un être unicellulaire sans cerveau ni neurone, mais doué d'intelligence. Cette espèce atypique a fait son arrivée au zoo de Vincennes.

Le blob est un objet vivant non identifié. Ce n'est ni une plante, ni vraiment un animal, ni même un champignon. Et pourtant, il vient d'être accueilli comme pensionnaire au zoo de Vincennes. Les chercheurs ne sont qu'au début de leur surprise, mais en attendant, le public pourra découvrir ces créatures à partir de samedi 19 octobre au parc zoologique de Paris.



