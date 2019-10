Le blob, cet organisme ni animal, ni végétal, ni champignon, arrive en fanfare au zoo de Vincennes

ZOO - Organisme gluant, jaune et doué de mémoire, le fascinant physarum polycephalum arrive au zoo de Vincennes, où les touristes pourront venir l'observer, dès le samedi 19 octobre.

Ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante, un champignon, ce n'est pas non plus le schmilblick... Mais alors, qu'est-ce que le blob, qui a fait son arrivée dans le vivarium du zoo de Vincennes, premier établissement à l'accueillir au monde ? Apparu il y a 500 millions d'années, avant le règne animal, cet organisme primitif dénote par sa masse spongieuse, jaune et visqueuse, relève l'AFP, qui s'est penché sur ce phénomène, que l'on peut croiser en forêt, dans une cave ou d'autres endroits humides et sombres.