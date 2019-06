Le blob : une étonnante créature pleine de ressources

Le blob est un drôle de spécimen qui a émergé il y a 500 milliards d'années. Dans la nature, il vit dans les sous-bois et se nourrit de champignons et de bactéries. Dépourvue de systèmes nerveux, cette étonnante créature prend des décisions et se déplace. Immortelle biologiquement, c'est une sorte de masse gluante, dont les propriétés pourraient un jour beaucoup intéresser les médecins.



