Le clonage des séquoias géants d'Amérique

Les séquoias géants sont des arbres uniques au monde. Se trouvant principalement en Californie, ils existaient déjà à l'époque des dinosaures. Ces arbres gigantesques, qui ont la capacité d'absorber dix fois plus de CO2 par rapport aux autres, ont survécu à tout. Mais ils souffrent désormais du réchauffement climatique. Pour les sauver, un laboratoire du Michigan les reproduit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.