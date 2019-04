Le Japon a largué une bombe sur un astéroïde : un scientifique nous raconte l'opération

"La mission Hayabusa-2 va de succès en succès, alors que ces opérations sont d'une extrême complexité", souligne Patrick Michel. Sur le plan scientifique, cette expérience doit permettre aux chercheurs d’avoir une meilleure idée des propriétés mécaniques du sol de Ryugu et plus généralement des astéroïdes."Nous allons enfin savoir si les gros rochers que nous apercevons à la surface sur les images sont friables ou non. L’idée est d’aller ensuite récolter un échantillon dans ou à proximité du cratère pour le comparer avec celui pris directement sur la surface en février dernier", poursuit le scientifique.





En raison de la faible gravité qui règne dans cet environnement, l'équipe de la mission devra néanmoins patienter encore deux semaines, le temps que les débris retombent, avant d’aller voir de plus près le cratère. Il pourrait atteindre dix mètres de diamètre si la surface est sablonneuse. Mais il pourrait être plus petit, de trois mètres seulement, s'il est rocheux. "Nous devrions avoir des images de meilleures qualités et le film de l’impact, voire peut-être des informations sur la taille du cratère d’ici quelques jours", espère Patrick Michel