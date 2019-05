Le kilo redéfini par la physique quantique, mais combien pèse-t-il désormais ?

Allons-nous devoir nous munir d’un manuel de physique, en plus d’une balance, pour doser les ingrédients d’une recette de cuisine ou pour calculer notre poids ? Surnommé le "grand K", le prototype international du kilogramme (IPK), qui servait d'étalon à toutes les mesures de masse, a été remplacé ce lundi 20 mai par une constante mathématique immatérielle. La masse de ce cylindre en platine iridié, qui mesure 3,9 centimètres de long et 3,9 centimètres de diamètre, définissait le kilogramme depuis près de 130 ans. L'objet est conservé précieusement au Bureau international des poids et mesures (BIPM) à Sèvres, près de Paris.





L’IPK incarnait la référence internationale pour toutes les mesures de masse dans le monde, que ce soit pour doser des médicaments, couper des tranches de jambon, peser un bébé ou de lourds équipements industriels. Les pays possèdent eux-mêmes des étalons, qu'ils comparent périodiquement à des copies historiques du "grand K", qui sont elles-mêmes comparées à l'étalon suprême. "Le kilogramme est la dernière unité de mesure basée sur un artefact physique", relève auprès de l'AFP Thomas Grenon, directeur général du LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais) français. Le problème c'est qu'il vit sa vie, qu'il peut fluctuer, ce qui n'est pas du tout satisfaisant, vu les niveaux de précision dont nous avons besoin aujourd'hui."