Le Parlement demande son interdiction : la pêche électrique, un "poison" dans les eaux européennes ?

Essentiellement utilisée pour capturer des espèces benthiques, qui vivent au fond de la mer, la pêche électrique consiste, comme son nom l’indique, à user d’un champ magnétique. Objectif recherché ? Etourdir la faune qui remonte ainsi plus facilement à la surface. Dans la pratique, des chaluts à perche sont dotés de filets fixés à une armature rigide, lestés pour racler les fonds et dont les chaînes sont remplacées par des électrodes. "C’est de la prédation" dénonce Jacky Bonnemains, avant de détailler, en s'appuyant sur des études étrangères pour la plupart, l’impact sur la faune. "Nous constatons que les poissons capturés après avoir été choqués, neutralisés, et tétanisés par la décharge électrique, tout comme ceux qui échappent aux chaluts, sont victimes d’hémorragies internes, de déformations de la colonne vertébrale, de rupture de la moelle épinière ou encore d’anomalies de croissance. On s’aperçoit aussi que lorsqu’elles ont lieu sur des juvéniles, ces agressions électriques nuisent au développement des larves ou des œufs."





Si les adeptes de la pêche électrique prônent pour leur part une méthode plus économe en énergie et moins impactante pour l’habitat marin, l’argument apparaît "bien mince et très opportuniste au regard de la morale ", rétorque Robin des Bois. Pourtant depuis 2007, et les dérogations accordées "à titre expérimental" aux Etats membres à raison de 5% de leur flotte de chalutiers, la méthode progresse dans les eaux européennes. Les Néerlandais, qui en sont d'ardents défenseurs, dénombreraient ainsi à ce jour pas moins de 80 chalutiers équipés pour la pêche électrique. "Le vrai problème, c’est que les services d’inspection des pays européens sont absolument incapables de contrôler en continu le voltage utilisé sur ces chalutiers", avance le porte-parole de l’association écologique.