Le patron d'Amazon veut coloniser la Lune (et il est très sérieux)

Alors, est-ce que cette conquête de Lune est réellement vraisemblable ? Bezos en est convaincu : "il y a de la lumière 24h/24 et 7j/7 via les panneaux solaires, de l'eau sous la surface, et beaucoup de régolithe (de la poussière lunaire) pour la construction".



Se joue également un enjeu écologique pour la planète bleue. Selon lui, la population comme les entreprises ne pourront plus se développer en raison des contraintes environnementales et de fait, les installations spatiales, comme la colonisation de la Lune, permettraient d'y remédier.



Pas de doute, Jeff Bezos voit loin, il a d'ailleurs déjà proposé un partenariat entre Blue Origin et la NASA pour construire un atterrisseur et une capsule pouvant livrer tout le matériel nécessaire à l'établissement d'une colonie sur la Lune.