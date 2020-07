Le peintre Raphaël est mort d'une "maladie de type coronavirus"

Mensonge du patient, mauvais diagnostic des médecins, mauvais traitement... et décès d'un des artistes les plus talentueux de la Renaissance italienne. Une mythe populaire veut que le peintre, dont on célèbre cette année le 500e anniversaire de la mort, ait succombé en 1520, à seulement 37 ans, à la syphilis après avoir courtisé une dame de trop. Mais, selon une nouvelle étude, les experts s'accordent à dire qu'il a succombé à une infection de type coronavirus. La fièvre qui a terrassé le prolifique peintre et architecte a été soignée par "les meilleurs médecins de Rome, envoyés par le pape" qui craignaient de perdre cet artiste inestimable, a déclaré l'historien de la médecine Michele Augusto Riva.

Selon le peintre italien Giorgio Vasari (1511-1574) et son chef-d'oeuvre "Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes" consacré à la vie des peintres, Raphaël a omis de parler aux médecins de son temps de ses "fréquentes sorties nocturnes dans le froid" pour rendre visite à ses amantes. "Il faisait beaucoup plus froid en mars à cette époque, et il est très probable qu'il ait attrapé une pneumonie", a déclaré M. Riva. Les médecins ont diagnostiqué une fièvre causée par un "excès d'humeurs" ou de sang et ont donc réalisé des saignées - via des incisions ou des sangsues - qui ont mortellement affaibli l'artiste, enfant prodige faisant partie du trio des maîtres de la Renaissance, avec Michel-Ange et Léonard de Vinci.