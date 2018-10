Le petit robot Mascot s’est éteint sur son astéroïde

Le robot-laboratoire, qui se trouve à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre, "a plus que rempli sa mission et dépassé nos attentes", a-t-elle déclaré. "Les scientifiques vont maintenant s'atteler à analyser toute la moisson de données", a-t-elle ajouté.





Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout) est équipé de quatre instruments dont un microscope infrarouge hyperspectral pour analyser la composition minéralogique du sol. Son rôle est d'être "éclaireur" (scout) pour Hayabusa2 chargée de collecter des échantillons du sol de l'astéroïde puis de les rapatrier sur Terre fin 2020. Un premier prélèvement est prévu fin octobre.