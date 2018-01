Le plus vieux fossile d’Homo sapiens découvert hors d’Afrique

L’histoire de l’homme moderne est-elle sur le point d’être bouleversée ? Une découverte dans une grotte en Israël (à Misliya, près d’Haïfa) vient en tout cas semer le trouble. Le fossile d’un fragment de mâchoire portant sept dents a été exhumé par des chercheurs. Il correspond aux restes les plus anciens que l’on connaisse à ce jour de l’Homo sapiens en dehors d’Afrique. Ce fossile a entre 177.000 et 194.000 ans ont annoncé les chercheurs, qui ont précisé que les dents retrouvées correspondaient bien à celle d’un Homo sapiens, et non d’un homme du Neandertal.

Par ailleurs, des lames, d’autres instruments en pierre, des foyers et des ossements carbonisés d’animaux ont également été retrouvés sur les lieux.