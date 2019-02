Le pôle Nord magnétique se déplace étrangement, sans qu'on sache vraiment pourquoi

Notre bonne vieille planète serait-elle en train de perdre le Nord ? Le Modèle magnétique mondial (World Magnetic Model), qui permet aux systèmes de navigation de pointer réellement vers le Nord géographique, a été actualisé il y a quelques jours en urgence pour prendre en compte la dérive du pôle Nord magnétique. "Pour faire simple, le lieu vers lequel pointent les boussoles se déplace depuis le Canada vers la Sibérie. Ce qui implique de régulièrement mettre à jour le modèle", explique à LCI Arnaud Chulliat, géophysicien à l'Université du Colorado et responsable scientifique du Modèle magnétique mondial.





Depuis quinze ans, le Français et son équipe traquent la course folle et imprévisible du Nord magnétique. "Autrefois, les chercheurs se rendaient sur la banquise pour réaliser des mesures et localiser l'endroit où l'aiguille d'une boussole pointerait exactement à la verticale, raconte le scientifique, qui a participé à une expédition en 2007. Dorénavant, nous utilisons les observations satellitaires provenant des trois satellites Swarm, lancés par l'Agence spatiale européenne en 2013."