Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a trouvé de l'eau sur Bennu, l'astéroïde qui pourrait un jour frapper la Terre

Pour faire simple, la rotation de l’objet sur lui-même provoque la restitution de l'énergie solaire émise sous forme de rayonnement infrarouge dans une direction qui modifie lentement sa trajectoire. "Cet effet est la principale cause des incertitudes sur la prédiction des trajectoires des astéroïdes géocroiseurs et donc sur leur probabilité d’impact avec la Terre", souligne le Centre national d'études spatiales (Cnes). La mesure précise de l’effet Yarkovsky sur Bennu permettra ainsi d’affiner le calcul de son orbite et de mieux évaluer le risque d’impact.