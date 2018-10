Les astronomes la traquent depuis des années : une exolune découverte à 8.000 années-lumière de la Terre ?

Si cette découverte est avérée, ce serait une première ! Des astronomes ont peut-être débusqué la première exolune. Ce satellite naturel, d’une taille et d’une masse semblable à Neptune, tourne autour de Kepler-1625, une planète située en dehors de notre système solaire. Comparable à Jupiter, cette exoplanète est située dans la constellation du Cygne, à environ 8.000 années-lumière de la Terre.





L’existence de cette exolune, baptisée Kepler-1625b-i, doit néanmoins être confirmée, précisent les chercheurs. C’est à partir des observations du télescope spatial Hubble de la Nasa, combinées à d’autres plus anciennes du chasseur d’exoplanètes Kepler, que les astrophysiciens David Kipping et Alex Teachey, de l’Université Columbia de New York, ont découvert que l’orbite de Kepler-1625b était perturbée par l’attraction gravitationnelle d’un autre corps : une étoile aussi massive que notre propre soleil.