Les avions... et maintenant les fusées ? La Nasa s'apprête à tester un carburant "vert"

L'impact du transport aérien sur le changement climatique est régulièrement pointé du doigt. Aujourd'hui, si l’avion ressort très largement en tête du classement des modes de transport les plus polluants, la multiplication des lancements dans le domaine spatial pose également question. Si l’orbite terrestre n’est pas encore une destination touristique, elle pourrait en effet bientôt le devenir. Dans un futur pas si lointain, la honte de voyager en fusée pourrait alors prendre le pas sur de celle de prendre l'avion.





Dans le même temps, face aux enjeux du monde de plus en plus connecté dans lequel nous vivons, les lancements de satellites vont être amenés à se multiplier au cours des prochaines décennies. D’où la nécessité de réfléchir à des systèmes de propulsion plus économes, mais plus aussi plus respectueux de l’environnement.