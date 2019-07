Les bébés oiseaux communiquent entre eux bien avant de sortir de l’œuf

Bien avant de sortir de leur œuf et d’apercevoir la couleur du ciel, les bébés oiseaux ont conscience du danger qui les guette. Certains vont même jusqu’à faire vibrer leur coquille pour avertir leurs congénères encore non éclos de la présence d’un prédateur à proximité. En d'autres termes, les bébés oiseaux n'apprendraient pas uniquement de leurs parents, une fois éclos. Ils se formeraient également au contact de leurs frères et sœurs, bien avant à l'intérieur du nid. C’est en tout cas ce que révèlent des observations en laboratoire menées par deux chercheurs de l’Université de Vigo, en Espagne.





Le duo de scientifiques a étudié au total 90 goélands à bec jaune encore au stade prénatal. Pour l'expérience, les fœtus d'oiseau ont été divisés en plusieurs couvées – l’équivalent d’un nid. Les chercheurs ont ensuite séparé en deux groupes les œufs d'une même fratrie. Aux premiers, les chercheurs ont diffusé, à l’aide d’une enceinte audio, les cris d’alarme qu’utilisent habituellement les adultes pour avertir les autres spécimens d’un danger. A leur écho, les œufs se sont mis à "trembler" frénétiquement.