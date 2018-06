Les biocarburants à l'éthanol, au colza ou à l'huile de palme... : c'est bon ou c'est mauvais pour l’environnement ?

L'ONG européenne Transport et Environnement estime même que les biocarburants émettent plus de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles, c'est à dire l'essence et le diesel. Le biodiesel issu de l'huile de Palme serait ainsi trois fois plus nocif que le diesel... Face à tous ces effets néfastes, les experts préfèrent le terme d'agro-carburant, plutôt que biocarburant, une terminologie qui peut porter à confusion.