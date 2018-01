Les excréments des astronautes transformés en nourriture ? Des scientifiques se penchent sérieusement sur la question

Régulièrement, l’idée d’un voyage spatial vers la planète Mars ressurgit. N’est-ce pas Elon Musk, qui envisage de voir des humains sur la Planète rouge en 2024 ? La prouesse technique serait immense et fabuleuse. Seulement, parfois, la technique se retrouve confrontée à des problèmes qui paraissent simples mais finalement, en regardant de plus près, extrêmement compliqués à gérer. Ainsi, il est de notoriété que la gestion des déchets humains provoque d’innombrables migraines au sein de la communauté scientifique, notamment du côté de la NASA, aux Etats-Unis.





Un voyage vers Mars durerait plusieurs mois et il faudrait même probablement près d’une année pour atteindre la fameuse planète. En comptant le voyage retour, la gestion des excréments des astronautes devient encore plus une question essentielle pour la réussite d’un tel projet. Et si une solution n’est pas trouvée, elle peut s’avérer carrément éliminatoire pour tous les audacieux qui souhaiteraient se lancer dans le grand voyage. Car, en effet, si l’urine et la sueur sont recyclables et déjà transformées en eau potable, qu’en est-il des excréments ?