Les microalgues, ces superaliments sont-ils la nourriture du futur ?

Des laboratoires spécialisés ont vu le jour et dans leurs locaux, on observe et on étudie ces micro-algues comme celle qui contient de la lutéine à qui l'on prête des vertus antioxydantes, ou encore la sénédesmus qui est capable de produire du carburant naturel en consommant du dioxyde de carbone. "Dans nos algues, on va retrouver des molécules avec des effets hydratants, anti-rides, anti-âge, des effets anti-bactériens aussi", détaille le docteur Thibaut Michel, responsable recherche et développement du laboratoire Greensea à Mèze dans l'Hérault. L'entreprise fournit ainsi des groupes pharmaceutiques et cosmétiques. D'autres projets sont également à l'étude dans ce laboratoire mais ils demeurent secrets.

Reste que ces organismes intéressent toute une industrie prête à financer des projets de recherche à hauteur de plusieurs millions d'euros, comme c'est le cas du laboratoire Algama, en région parisienne. L'entreprise a levé 9 millions d'euros depuis sa création il y a 6 ans, avec une ambition : développer la nourriture de demain. Grâce aux microalgues réduites en poudre, l'entreprise élabore des recettes pour imiter les produits connus des consommateurs à l'instar de la mayonnaise sans oeuf, déjà dans le commerce.

L'entreprise espère produire du lait, à base d'algues ou encore, du saumon sans poisson. Mais cela n'est pas tout à fait pour demain, comme l'explique Jean-Paul Cadoret, directeur scientifique du laboratoire : "pour le saumon et la viande, il faut travailler sur la texture. Lorsque la viande grille par exemple, elle devient brune, pour le saumon, il faut veiller à ce que le goût ne soit pas trop prononcé..." Très riches en protéines et en oméga 3, les microalgues pourraient devenir indispensables pour nourrir les 10 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050.