Le taux de fer dans le sang, la clé de la lutte contre le vieillissement ?

"Certains individus souffrent de maladies chroniques précoces et meurent avant 60 ans. Au contraire, d'autres peuvent atteindre une vieillesse exceptionnelle, souvent indemnes de maladie jusqu'à leurs dernières années de vie." Les chercheurs de l'Université d’Édimbourg et de l'institut Max Planck sont partis de ce constat élémentaire pour tenter d'en identifier les causes. Les recherches se sont appuyées sur un immense groupement de données publiques. Les informations génétiques d'un échantillon de plus d'un million de personnes ont ainsi pu être analysées.

Après plusieurs mois de travail, ils ont publié une étude dans la revue Nature Communications qui établit un lien entre la concentration de fer dans le sang et le vieillissement d'une personne. Cette découverte pourrait, à terme, permettre le développement de médicaments réduisant l'impact des maladies de l'âge et favorisant la bonne santé à un âge avancé.