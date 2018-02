Les planètes de Trappist-1 pourraient - théoriquement - héberger la vie

Concernant les chances de trouver des signes de vie sur ces planètes, les études ne permettent pas encore de le certifier. "Mais elles ont des caractéristiques appropriées et représentent à ce jour le meilleur endroit au-delà de notre système où rechercher des signes d’habitabilité et des signes de vie", rapporte l’astronome à l’AFP.





Le CNRS a pour sa part ajouté aux conclusions de l’étude que la quatrième planète est "la plus semblable à la Terre", "en termes de densité et de quantité de rayonnement reçu de la part de son étoile". Il s’agirait de la planète la plus rocheuse des sept, "même si la présence d’eau n’est pas exclue".