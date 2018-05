Les spationautes de l’ISS donnent un concert dans l’espace avec leur groupe AstroHawai

"Petit concert à bord de Station spatiale internationale". Ce samedi, les astronautes de l'ISS se sont offert une pause musicale. Le Russe Oleg Artemyev a dévoilé un cliché de son équipe en tenue de ville. Deux guitares, deux flûtes et une batterie.... Drew Feustel et Scott Tingle ont gratté les cordes tandis que Artemyev et Anton Shkaplerov ont soufflé dans l'instrument à vent, tandis que l'Américain Ricky Arnold tape sur un couvercle en acier. Le sixième membre, le Japonais Norishige Kanai, est certainement posté derrière l'objectif. Le nom de leur groupe ? AstroHawaii.