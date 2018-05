"Little foot", une australopithèque de 3 700 000 ans

Après de longues années de fouilles, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire en Afrique du Sud. En effet, ils ont mis au jour un squelette intact de notre plus vénérable ancêtre. Il s'agit de "Little foot", une australopithèque qui aurait vécu il y a 3 700 000 ans. La datation du squelette a été faite par un archéologue français.



