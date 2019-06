L'informatique a effectué un bond de géant grâce à lui : qui était le "4e membre d'équipage" d'Apollo XI ?

Sans lui, la mission Apollo XI, qui emmena le 21 juillet 1969 le premier homme sur la Lune, n’aurait probablement jamais pu toucher à son but. A peine plus intelligent que le lave-vaisselle qui trône aujourd'hui dans votre buanderie, cette merveille de technologie a permis à l’informatique d'effectuer un pas de géant. Sa conception, fruit de huit ans de recherches au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a mobilisé une centaine de cerveaux parmi les plus brillants. Des mathématiciens, des ingénieurs, des programmeurs. Mais aussi, plus étonnant, des ouvrières du textile.





A l'époque, le défi technologique est énorme. Et ce d'autant plus que, pour la première fois de l'Histoire de la conquête spatiale, des hommes s'apprêtent à mettre leur vie entre les mains d'une machine. Retour sur cette odyssée technologique.