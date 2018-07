"Lune rousse" : comment bien la voir, pourquoi elle sera cuivrée... Tout ce qu'il faut savoir sur la plus longue éclipse lunaire du siècle

Pour quelle raison l’éclipse de ce vendredi sera plus longue que d'habitude ?

Olivier Las Vergnas : Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. D’un point de vue astronomique, ce phénomène n’a rien d’exceptionnel, il se produit en moyenne tous les six mois. Ce vendredi, la Lune sera à son apogée, au point de son orbite le plus éloigné de notre planète. Cela veut dire que, vue de la Terre, elle avancera plus lentement, ce qui va avoir pour effet d'allonger la durée de son passage dans l’ombre terrestre. Autrement dit, l’éclipse sera visible un peu plus longtemps que d’habitude, de l’ordre de quelques minutes. Ce qui rend l'éclipse de ce soir un peu plus spéciale que les autres, c’est son horaire. Chose plutôt rare, elle a lieu en été, à une heure nocturne mais sans être trop tardive, ce qui va permettre à la majorité des gens de l’observer.