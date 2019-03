Malgré ce que rabâche Hollywood, détruire un astéroïde tueur pourrait être bien plus dangereux qu'on ne l'imagine

Selon le principal auteur de l’étude, l’astrophysicien Charles El Mir, qui travaille sur la question de la neutralisation des astéroïdes à l'Université Johns Hopkins de Baltimore (Etats-Unis), ces conclusions pourraient être interprétées comme "un argument en défaveur d'une stratégie défensive" visant à la destruction d'un astéroïde qui se révélerait menaçant. De précédents travaux menés au début des années 2000 avaient pourtant démontré le contraire, arguant du fait que les astéroïdes de grandes tailles posséderaient tous de nombreuses cicatrices internes, à cause de leur histoire violente. De ce fait, si le choc porté est suffisamment violent, il serait possible de les désintégrer entièrement .





La nouvelle étude a utilisé une approche un peu différente en utilisant plusieurs facteurs. Pour ce faire, les chercheurs ont fusionné deux modèles informatiques, l’un permettant de prendre en compte la réaction des matériaux face à un impact et l’autre de reproduire les effets du champ de gravitation. Ils les ont ensuite intégrés à leur simulation. Ce modèle hybride leur a permis de voir de manière plus réaliste comment un astéroïde réagissait à la frappe d'un puissant projectile. Leur simulation a également permis de mettre en lumière des détails jusque-là manquants, notamment sur l'endroit où les fractures seraient apparues et précisément comment les fissures se propageraient à l'intérieur de l'astre.