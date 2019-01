Mars : bientôt le clap de fin pour Opportunity ?

Spirit, le frère jumeau d’Opportunity, arrivé trois semaines plus tôt sur la planète rouge, avait rendu l’âme en mars 2010. Après s'être enlisé dans un sable épais, le rover avait perdu la capacité de s'orienter pour capter la lumière du Soleil et avait donc fini par mourir de froid. C’est d'ailleurs ce qui risque d’arriver à Opportunity s'il ne se réveille pas très bientôt. Le petit robot va maintenant devoir en effet faire face face aux assauts de l’hiver martien et ses températures extrêmes, ce qui pourrait l'endommager davantage s’il n’a pas assez de puissance pour se maintenir au chaud.





Rappelons que Spirit et Oppurtiny ont été conçus initialement pour une mission d'une durée de 90 jours martiens (soit 24 heures et 40 minutes). Les deux compères ont permis aux scientifiques d’en apprendre beaucoup sur Mars. On peut donc dire que les deux robots martiens ont largement rempli leur part du contrat. La Nasa peut toujours compter sur Curiosity, qui explore la surface de Mars depuis août 2012. Récemment, il a notamment découvert une roche mystérieuse d'une brillance exceptionnelle. L'aventure martienne continue.