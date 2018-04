Un sismomètre français bientôt lancé pour percer les mystères de Mars

Comprendre le déclin de la planète rouge. Tel est l’objectif de la mission de la Nasa "Insight Mars" qui commencera le 5 mai prochain. Dans cette optique, le sismomètre SEIS, fabriqué principalement par la France, sera équipé sur le robot américain "InSight". Objectif de la manœuvre : "ouvrir le capot" de Mars pour comprendre "pourquoi elle a cessé de fonctionner", détaille Philippe Lognonné, responsable scientifique de l'instrument SEIS, interrogé jeudi au siège du CNES.





Le sismomètre - instrument qui mesure le mouvement des sols - permettra de "voir le noyau, la croûte, le manteau" de mars, ajoute M. Lognonné. Selon lui, "cela doit aider à comprendre comment Mars s'est formée et pourquoi elle s'est éteinte, pourquoi il y a 4 milliards d'années le volcanisme a disparu, les rivières se sont asséchées et Mars est devenue la planète hostile que l'on connaît". Un vaste programme conditionné à la productivité de SEIS. Ce bijou de technologie a été construit quasi-entièrement par la France, soutenue dans ce projet par le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse et chapeautée évidemment par la Nasa. Laquelle a notamment conçu la sphère hermétique qui maintiendra le vide autour de l'instrument.