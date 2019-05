Mèche énigmatique et ADN : les descendants de Léonard de Vinci à un cheveu d'être identifiés ?

"Nous n'affirmons pas à 100% qu'il s'agit de ses cheveux mais nous disons qu'il est aujourd'hui possible, sur la base des recherches généalogiques, de comparer l'ADN de ce matériel génétique avec celui des descendants toujours vivants de Léonard, retrouvés en Toscane, et dans diverses sépultures en France et en Espagne", explique Alessandro Vezzosi.





Selon ce spécialiste de la Renaissance, il est établi que les cheveux et l'anneau ont appartenu à l'écrivain français Arsène Houssaye (1814-1896), inspecteur général des musées de province, qui fut chargé en 1863 d'effectuer des fouilles dans le tombeau de Léonard de Vinci, au château d'Amboise, dans la vallée de la Loire. Lors des fouilles, un squelette avait été découvert, la main droite placée derrière la tête, ainsi que les fameux cheveux. Des fragments de tombe avec les mentions –EO -AR –DUS –VINC- ("EO" comme Léonard et "VINC" comme Vinci ?) et des médailles françaises et italiennes du début du règne de François Ier ont également été trouvés sur place.





On retrouve la trace de la mèche et de l'anneau au XXe siècle aux Etats-Unis, acquis par un collectionneur puis par un second. Ce dernier, qui souhaite garder l'anonymat, est celui qui est entré en contact avec M. Vezzosi.