Méditerranée : expédition sous-marine en 28 jours

Ce projet d'explorer les profondeurs de la Méditerranée a été jugé impossible. Pourtant, il a vu le jour grâce à la cohabitation des explorateurs dans un caisson de cinq mètres carré. Ils ont étudié ces eaux jusqu'à 180 mètres de profondeur pendant 28 jours. C'était un défi à la fois sportif, écologique et scientifique. Le moment critique de la plongée est la remontée. En effet, il faut du temps pour réacclimater l'organisme des plongeurs à la pression atmosphérique de la surface. Leur retour est attendu dans la soirée de ce 28 juillet 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.