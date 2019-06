Canicule : notre corps arrivera-t-il un jour à supporter les très fortes chaleurs ?

Des recherches menées par l’équipe "Epigénétique et environnement" de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) prouvent cependant une certaine adaptation, chez les Français, aux récents changements de températures. Ainsi, les chercheurs ont analysé en 2015 le lien entre la mortalité des personnes âgées et la température quotidienne en France sur 42 ans. Sur trois périodes données entre 1968 et 2009 (1968- 1981, 1982- 1995 et 1996-2009), ils ont calculé la température moyenne relevée en France ainsi que la température moyenne à laquelle on dénombrait le moins de décès.





Résultat : plus la température moyenne augmentait, plus la température de mortalité minimale augmentait. Par exemple, avec une température moyenne de 17,6 degrés entre 1968 et 1981, le taux le plus faible de décès survenait avec une température moyenne de 17,5 degrés alors qu’entre 1996 et 2009, où la température moyenne était de 19,2 degrés, le taux de mortalité le plus faible survenait à 18,2 degrés de moyenne. Alain-Jacques Valleron, l'un des auteurs de l'étude, suppose que ces mécanismes "sont probablement plus liés à l’amélioration de l’isolement des maisons, de la climatisation et des messages préventifs émis pendant les vagues de chaleurs qu’à une adaptation physiologique". Un avis partagé par Etienne Patin. "Sur cette échelle de temps-là, c'est probablement la prévention qui a réduit le taux de mortalité. Parce que quand on parle d'adaptation génétique, il faut compter 20 à 30 générations, voire plus pour commencer à voir un effet."